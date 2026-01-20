La portaerei Uss Abraham Lincoln punta l’Iran | un’altra volta

La portaerei U.S.S. Abraham Lincoln si sta dirigendo verso le coste dell’Iran, attraversando lo stretto di Malacca. Dopo aver operato nel Mar Cinese Meridionale, la nave della 7ª Flotta americana si posizionerà nel Golfo Persico, in un contesto di tensione crescente nella regione. Questa decisione richiama episodi passati, come nel 2019, e rappresenta un elemento importante nelle dinamiche di sicurezza e geopolitica del Medio Oriente.

Alla fine una portaerei degli Stati Uniti stazionerà nel Golfo Persico. La Uss Abraham Lincoln, richiamata all’ordine dal suo pattugliamento nel Mar Cinese Meridionale, area di responsabilità della 7ª Flotta, ha attraversato ieri mattina lo stretto di Malacca e sta puntando verso le coste dell’Iran, dove il presidente Donald Trump aveva già scelto di schierarla nel 2019, durante la crisi delle petroliere e del libero transito del greggio attraverso lo stretto strategico di Hormuz. Secondo quanto reso noto, la portaerei e il suo Carrier Strike Group, forte di quattro cacciatorpediniere lanciamissili guidati classe Arleigh Burke – la Uss Spruance, Uss Michael Murphy, Uss Frank E. 🔗 Leggi su It.insideover.com

