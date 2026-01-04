Tom Hanks non avrebbe dovuto interpretare Forrest Gump

Tom Hanks non era la prima scelta per interpretare Forrest Gump. Dietro il successo del film di Robert Zemeckis del 1994 si celano numerosi aneddoti e curiosità, tra cui la storia dell’attore che avrebbe potuto essere diverso da quello che conosciamo oggi. In questo articolo esploreremo i retroscena e le sorprese legate alla produzione di un film che ha segnato un’epoca.

Dietro il capolavoro di Robert Zemeckis del 1994 ci sono centinaia di aneddoti, il più noto dei quali riguarda proprio il protagonista. Che inizialmente non doveva essere Tom Hanks, reduce dall'Oscar come miglior attore per un altro film nell'anno precedente.

