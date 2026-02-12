Tom Hanks di nuovo in guerra | Apple TV+ produce Greyhound 2 in Australia Nuove sfide per il Capitano Krause

Tom Hanks torna a indossare i panni del Capitano Krause. La Apple TV+ ha iniziato le riprese in Australia per il sequel di “Greyhound – Il nemico invisibile”. Le nuove sfide per il capitano arriveranno presto sullo schermo, con un film che promette azione e tensione.

Tom Hanks Ritorna nel Ruolo di Capitano in “Greyhound 2”: Apple TV+ Avvia le Riprese in Australia. Apple TV+ ha dato il via alla produzione del sequel di “Greyhound – Il nemico invisibile”, riportando Tom Hanks nel ruolo del Capitano Krause. Le riprese del film, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, sono iniziate in Australia e vedono nel cast, oltre a Hanks, Stephen Graham, Jack Patten ed Elisabeth Shues. L’operazione conferma l’impegno di Apple nella produzione di contenuti originali di alta qualità e rappresenta una scommessa strategica nel competitivo mercato dello streaming. Un Successo Inaspettato: La Nascita di un Sequel.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo mesi di attesa, sono iniziate le riprese di Greyhound 2 con Tom Hanks.

