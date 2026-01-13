Stelle dello sport e solidarietà Il Gran Galà del Mario Spina torna in scena il 23 marzo

Il Gran Galà del Mario Spina, in programma il 23 marzo, celebra lo sport come strumento di crescita e solidarietà. Un evento che riconosce l’impegno e i valori fondamentali, sottolineando l’importanza della responsabilità sociale e dell’etica sportiva. Un’occasione per valorizzare le eccellenze sportive e il loro ruolo nel promuovere un messaggio di rispetto e impegno civile.

È molto più di un premio. È un riconoscimento autentico al valore dello sport come scuola di vita, fatto di correttezza, impegno e responsabilità sociale. Con questo spirito torna il Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino, manifestazione benefica istituita dal Comune nel 2016 e divenuta, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo locale e nazionale. Appena ufficializzata la data: l’evento si svolgerà lunedì 23 marzo, alle ore 21, al Teatro Mario Spina. Un appuntamento che unisce sport, memoria e solidarietà, come ha ricordato il sindaco Mario Agnelli, sottolineando il valore di una manifestazione costruita insieme alle associazioni sportive del territorio e ispirata a dieci grandi figure dello sport italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

