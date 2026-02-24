The Bluff recensione | un film ' quanto basta' per distinguersi dalla massa

Frank E. Flowers dirige Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban in un buon action al femminile che ci riporta all'epoca dei pirati. Spunto affascinante, così come la location. Su Prime Video. Rivedere il concetto di home invasione, per declinarlo secondo uno schema inaspettatamente originale. Prendendolo alla larga, una sorta di action al femminile esaltato dal fascino cinematografico dei pirati. Nulla di imprescindibile, eppure The Bluff diretto da Frank E. Flowers, scritto insieme a Joe Ballarini e prodotto dai Fratelli Russo, riesce nell'impresa di risultare decisamente apprezzabile. Un risultato non scontato, vista la direzione e, per restare in tema, visto l'approdo: arrivato in streaming su Prime Video, The Bluff prova a distinguersi dal resto degli original - il che non è poco - sfruttando al meglio il materiale a disposizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

