Pierini replica alla Vitri sulla Zes | Credito d’imposta basta con i bluff

Pierini risponde a Vitri sulla Zes e il credito d’imposta, sottolineando l’importanza di chiarire le reali opportunità per imprese e cittadini. Contrariamente alle polemiche, si propone un confronto basato su dati concreti e trasparenza, evitando polemiche sterili e false aspettative. È fondamentale affrontare con serietà le questioni legate alla Zes, per favorire uno sviluppo sostenibile e informato del territorio.

Micaela Vitri e il Pd vivono nell’eterna propaganda e generano solo confusione tra cittadini e imprese sulla Zes sul credito d’imposta. Dov’era la Vitri che oggi si erge a difensore della Zes quando il suo candidato presidente Matteo Ricci la derideva definendola una “Zona Elettorale Speciale” e parlando di truffa?". Parole di Nicolò Pierini, ex sindaco di Piandimeleto e ora consigliere regionale della Lega Marche, che risponde alle accuse della consigliera Vitri per la mancata approvazione della mozione sulla Zes firmata dal Pd regionale. In particolare, la Vitri lamentava il fatto che ci fosse disparità di trattamento tra le province marchigiane nell’applicazione di una delle misure più importanti della Zes: il credito d’imposta agevolato, che a Pesaro-Urbino è applicabile in due soli comuni, cioè Frontone e Serra Sant’Abbondio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pierini replica alla Vitri sulla Zes: "Credito d’imposta, basta con i bluff" Leggi anche: Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative Leggi anche: Credito d’imposta Zes Unica 2025: il software per inviare l’integrativa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pierini replica alla Vitri sulla Zes: Credito d’imposta, basta con i bluff. Pierini replica alla Vitri sulla Zes: "Credito d’imposta, basta con i bluff" - Il consigliere della Lega: "Dipende dalla Carta degli aiuti, non dalla Regione". msn.com

Micaela Vitri (Pd): "Non siamo contrari all’introduzione della Zes nelle Marche. La sollecitiamo da cinque anni" - "Il Partito democratico non è contro la Zona economica speciale, anzi, l’ha sollecitata per cinque anni, il problema è che sia arrivata solo ora, a meno di due mesi dal voto, e solo con una promessa a ... ilrestodelcarlino.it

