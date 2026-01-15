Siamo alle Isola Cayman, luogo in cui si consumeranno una serie di avvincenti vicende ad opera di Ercell “Bloody Mary” Bodden, ex piratessa. Il passato sta per tornare e con lui tutti i propri demoni. Il nuovo film d’azione diretto dai fratelli Russo sta per arrivare. Gustiamoci il trailer della nuova pellicola Il passato di una piratessa. Ercell Bodden ( Priyanka Chopra Jonas ) pensava di essere sfuggita al suo violento passato da pirata, dopo aver trovato pace nelle Isole Cayman con il suo amato marito T.H. ( Ismael Cruz Cordova ), loro figlio Isaac ( Vedanten Naidoo ) e la cognata Elizabeth ( Safia Oakley-Green ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Bluff’: il trailer del nuovo film action

Leggi anche: ‘Ti uccideranno’: il trailer del nuovo film action- thriller

Leggi anche: Oceania: ecco il teaser trailer ufficiale del nuovo film Disney in live action!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

The Bluff - Trailer | Prime Video Danmark

The Bluff: il trailer e il poster dell’action con Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban #theblufffilm #PrimeVideo #thinkmovies facebook