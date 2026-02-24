testo e significato di ora e per sempre di raf in gara a sanremo 2026

Raffaele Riefoli, conosciuto come Raf, ha presentato il suo nuovo brano “Ora e per sempre” a Sanremo 2026. La sua esibizione segue un lungo periodo di silenzio, causato dalla voglia di rinnovarsi artisticamente. Con una performance ricca di energia, Raf ha coinvolto il pubblico con un testo che parla di amore eterno. La sua presenza sul palco ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati di musica italiana.

Raffaele Riefoli, in arte Raf, torna a calcare il palcoscenico dell’ Ariston dopo undici anni di assenza. A Sanremo 2026 presenterà Ora e per sempre, scritta insieme al figlio Samuele. Si tratta di una ballad pop sentimentale ed emozionante, con un pizzico di elettronica vintage. Parlando della genesi del brano, il cantautore ha raccontato: Lo spunto del pezzo è stato un bigliettino scritto a macchina che conteneva la promessa di matrimonio fatta alla moglie Gabriella. «Quando ci siamo sposati a Cuba nel 1996, l’officiante aveva scritto il corrispettivo spagnolo della formula “Finché morte non vi separi”, ma io l’ho riscritto con le mie parole: “Ora e per sempre”». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sanremo 2026, Raf canta Ora e per sempre.

Raf con Ora e per sempre a Sanremo 2026

