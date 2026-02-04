sanremo 2026 raf canta ora e per sempre testo e di cosa parla la canzone

Questa sera Raf ha portato sul palco di Sanremo il suo nuovo brano,

Con il Festival di Sanremo Raf ha un rapporto che attraversa i decenni. Lo ha vissuto come autore, come interprete e come osservatore di un evento che, nel frattempo, è cambiato insieme alla musica italiana. Dalle partecipazioni tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 fino al ritorno più recente nel 2015, il palco dell’Ariston ha accompagnato diverse fasi del suo percorso artistico, senza mai essere un semplice passaggio obbligato. Nel 2026 il cantante torna ancora una volta al Festival con Ora e per sempre, una canzone che guarda al tempo che passa e a ciò che resta. Raf, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. 🔗 Leggi su Dilei.it

