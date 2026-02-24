testo e significato di magica favola di arisa in gara a sanremo 2026

Arisa presenta “Magica favola” a Sanremo 2026, portando sul palco un brano che riflette la sua crescita artistica. La cantante, già vincitrice due volte all’Ariston, ha deciso di tornare con una canzone che racconta un mondo immaginario, ispirato a storie di fantasia e sogni. La sua presenza al festival attira l’attenzione di molti fan e addetti ai lavori, curiosi di ascoltare questa nuova interpretazione. La serata si prospetta ricca di emozioni e sorprese.

Arisa conosce più che bene il palco dell’ Ariston, dove ha trionfato per ben due volte. Nel 2009, grazie a Sincerità, si è aggiudicata la vittoria tra le Nuove Proposte; nel 2014, invece, si è imposta tra i Big con Controvento. A Sanremo 2026, la cantautrice lucana presenterà la sua Magica favola, una sorta di autobiografia musicale, che ripercorre la sua storia, dai giochi con le bambole al decollare della carriera artistica. «È una canzone divisa tra due momenti, il presente e il passato. Per tutta la vita mi sono concentrata sulla sofferenza amorosa, sullo struggimento per relazioni sbagliate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Arisa con Magica favola a Sanremo 2026

