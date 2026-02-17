arisa racconta il significato del suo brano in gara a sanremo 2026 magica favola e i progetti futuri video intervista

(askanews) – Arisa sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con Magica favola, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, che segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo due vittorie, un secondo posto e una partecipazione come co-conduttrice. «Sanremo per me è la mia casa. Il sogno di bambina che si realizza dopo 26 anni di vita, perché io l’ho fatto la prima volta a 26 anni. Il posto che ha accolto il mio sogno e l’ha fatto diventare realtà, quindi io sono molto grata a Sanremo». GUARDA LE FOTO Sanremo 2026: figli d’arte, sconosciuti, coppie, il più giovane e l’habitué. 🔗 Leggi su Amica.it

Arisa racconta il significato del suo brano in gara a Sanremo 2026 "Magica Favola" e i progetti futuri.

Arisa, Magica favola, testo del brano in gara a Sanremo 2026Arisa partecipa a Sanremo 2026 con il brano Magica favola, una canzone che racconta i momenti più significativi della sua vita e carriera.

Arisa scopre di essere a #Sanremo2026 durante un pranzo al ristorante

