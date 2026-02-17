arisa magica favola testo del brano in gara a sanremo 2026

Arisa partecipa a Sanremo 2026 con il brano Magica favola, una canzone che racconta i momenti più significativi della sua vita e carriera. La cantante ha deciso di condividere questa storia attraverso una melodia intensa e personale, accompagnata da un testo che tocca temi di crescita e rinascita. La sua presenza in gara si lega a un ritorno alle radici, con un pezzo che vuole emozionare il pubblico e i giudici.

Arisa sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Magica favola, una ballad che ripercorre il suo percorso umano e artistico, ecco il testo. Arisa torna al Festival di Sanremo dopo otto partecipazioni in gara con due vittorie e un posizionamento al secondo posto e a dieci anni dalla sua conduzione con Carlo Conti. Il brano in gara si intitola Magica favola. Cantautrice, presentatrice, giudice di talent, ballerina, artista poliedrica Arisa è stata capace di evolversi in varie forme d’arte e adesso presenta una ballad che ripercorre il suo percorso umano e artistico. Arisa – Magica favola – Testo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

