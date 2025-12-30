Nel girone A, il San Silvestro conquista una vittoria importante a Schieti, mentre il Novilara ferma la Laurentina. Monte Porzio si avvicina alla vetta grazie alla vittoria. Risultati significativi includono Academy Montecchio-Montelabbate, Borgo Pace, Cesane e Pieve di Cagna, con alcune squadre che consolidano la loro posizione in classifica. La giornata mostra un equilibrio competitivo che rende il campionato interessante e in continuo fermento.

Girone A: Academy Montecchio-Montelabbate 1-0; Borgo Pace-Villa Palombara 2-0; Cesane-GabicceGradara B 2-1; Pieve di Cagna-Valfoglia 0-2; Piobbico 90-Gallo Football 2-1; Pol. Bottega-Furlo 0-0; Schieti-San Silvestro 0-1; riposa: Torre. Classifica: Furlo 22; Schieti 20; Borgo Pace, San Silvestro, Pol. Bottega 19; Piobbico 90. Villa Palombara 18; Pieve di Cagna, Cesane, Valfoglia 17; GabicceGradara B 14; Montelabbate 11; Academy Montecchio 10; Gallo Football, Torre 6. Prossimo turno: Furlo-Pieve di Cagna; GabicceGradara B-Borgo Pace; Gallo Football- Schieti; Montelabbate-Pol. Bottega; San Silvestro-Academy Montecchio; Valfoglia-Cesane; Villa Palombara-Torre; riposa: Piobbico 90. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria, nel girone A gran colpo del San Silvestro a Schieti. Il Novilara ferma la Laurentina. Monte Porzio aggancia la vetta

Leggi anche: Prima categoria, i risultati della terza giornata. Marola tiene la vetta, ’colpo’ Cps

Leggi anche: Monte Porzio | Monte Compatri | Frascati. Sguardi diversi e complementari sul tempo nella terza edizione di Transiti – Festival del pensiero e delle connessioni dedicato a Mario Perniola

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

TERZA CATEGORIA Firenze Girone B; Terza Categoria: tutti i risultati e i marcatori; Terza Categoria / L'ultimo sprint del 2025: il racconto della dodicesima giornata dei gironi C e D; Calcio Pavese – la situazione del nostro calcio dopo il girone di andata.

Terza categoria - Gironi "A» e "B»: il punto. Verso lo sprint del giro di boa - Entrambi i gironi stanno regalando grandi emozioni e tanti cambi ... lanazione.it