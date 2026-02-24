Terrorizza la ex compagna presentandosi sotto casa sua a Merano vicino Bolzano era stato già denunciato

Un cittadino albanese, già denunciato, ha creato scompiglio a Merano presentandosi ripetutamente sotto l’abitazione dell’ex compagna. La causa di questa condotta è il suo tentativo di intimidire la donna, che aveva già chiesto aiuto in passato. Nonostante le ammonizioni, l’uomo ha continuato a seguirla e a disturbare la sua quotidianità. La polizia ha fermato l’uomo per atti persecutori, interrompendo così la sua serie di comportamenti minacciosi.

Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Merano, dove un cittadino albanese di circa 30 anni è stato fermato sotto casa dell'ex compagna, già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Bolzano. L'uomo è stato sorpreso nei pressi dell'abitazione della donna che aveva segnalato la sua presenza temendo possibili comportamenti violenti. Atti persecutori a Merano La segnalazione e l'intervento della Polizia L'arresto in flagranza di reato Le conseguenze per l'arrestato Atti persecutori a Merano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il personale dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano (Bolzano) è intervenuto a seguito della richiesta di aiuto di una donna.

