Merano incendio in condominio | 59enne denunciato indagini sulla sua salute mentale e sui motivi del gesto
A Merano, un uomo di 59 anni ha dato fuoco al suo appartamento, provocando danni e mettendo in allarme i vicini. La polizia ha denunciato l’uomo, che ora si trova sotto indagine anche per verificare il suo stato mentale e le ragioni dietro il gesto. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato segnali di possibile instabilità psicologica e stanno cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere l’incendio.
Notte di Paura a Merano: Un Incendio Doloso e l’Ombra della Fragilità Mentale. Un incendio divampato nella notte tra il 16 e il 17 febbraio ha scosso la tranquillità di Merano, in Trentino. Un uomo di 59 anni è stato denunciato per aver appiccato un incendio nel corridoio di un condominio in via Goethe, utilizzando come combustibile dei giornali. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi, mettendo in sicurezza l’uomo e limitando i danni alla struttura. L’episodio riaccende il dibattito sulla gestione dei disturbi mentali e sulla sicurezza urbana. Allarme in Notte: L’Intervento dei Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
