Terreno fragile | ancora una frana e crolla un altro muro di contenimento

Una nuova frana nel genovesato ha causato il crollo di un muro di contenimento a Santa Margherita Ligure, a causa della pioggia incessante che ha aggravato la situazione. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. La fragilità del terreno si manifesta ancora una volta con episodi che mettono in allerta residenti e autorità locali. La situazione rimane critica in questa zona soggetta a continue instabilità.

Doppio intervento dei vigili del fuoco nella notte, uno a Santa Margherita Ligure dove è crollato un muro di contenimento, l'altro sopra Voltri per una frana Continua a cedere il terreno nel genovesato, dimostrando ancora una volta tutta la sua fragilità. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo di un muro di contenimento a Santa Margherita Ligure nella via privata Luigi Bozzo. Per fortuna nessun ferito, ma la famiglia residente in un appartamento nelle vicinanze ha dovuto trascorrere la notte fuori casa. A seguito dei controlli, ha fatto rientro nell'abitazione. Altro intervento in via Costa d'Erca, a Fabbriche, alle spalle di Voltri, per una frana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Ancora un deragliamento di un treno in Spagna, almeno 20 feriti: crolla un muro di contenimentoUn nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, vicino Gelida, a due giorni dalla recente tragedia in Andalusia. Crolla muro di contenimento, casa travolta dai detriti: una vittimaA Roma, Marco Ricci, un uomo di 45 anni, ha perso la vita questa mattina quando un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato, travolgendo la sua abitazione situata in zona Tor Bella Monaca. Argomenti correlati Sosteniamo lo sviluppo delle idee. Ecco la buona ricetta di Cna per favorire l’agroalimentare; FOCUS | Il maltempo mina un territorio fragile, e i piani di sicurezza dormono nei cassetti; Manifatturiero, segnali di ripresa ma scenario fragile; Stadio Adriatico, il geologo sulle crepe della Tribuna Maiella: Terreno troppo fragile. Terreno fragile: ancora una frana e crolla un altro muro di contenimentoDoppio intervento dei vigili del fuoco nella notte, uno a Santa Margherita Ligure dove è crollato un muro di contenimento, l'altro sopra Voltri per una frana ... genovatoday.it Gli effetti del maltempo sono pessimi anche a distanza dagli eventi più clamorosi. Le abbondanti piogge di queste settimane hanno reso il terreno più fragile e quello di Messina è particolarmente sensibile - facebook.com facebook