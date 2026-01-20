Ancora un deragliamento di un treno in Spagna almeno 20 feriti | crolla un muro di contenimento

Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, vicino Gelida, a due giorni dalla recente tragedia in Andalusia. Il deragliamento ha coinvolto un treno, con almeno 20 persone ferite, cinque delle quali in modo grave. L’incidente ha causato anche il crollo di un muro di contenimento, contribuendo alla complessità dell’evento. Le autorità stanno indagando sulle cause e sull’entità dei danni.

A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in Spagna un nuovo deragliamento di un treno è avvenuto questa sera vicino Gelida in Catalogna, causando il ferimento di almeno 20 persone, di cui cinque in gravi condizioni. Un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno. Lo riportano i media iberici. Secondo le prime ipotesi le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni sarebbero all'origine della caduta del muro di contenimento.

