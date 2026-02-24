Terni Nicola Pesaresi al Secci | Esperienza condivisa capace di sorprendere adulti e bambini

Nicola Pesaresi ha portato il suo spettacolo al teatro Secci di Terni, coinvolgendo adulti e bambini con un’esperienza che ha sorpreso tutti. La rappresentazione nasce dal desiderio di una bambina di vedere uno spettacolo divertente e interattivo. Pesaresi utilizza la sua abilità di ventriloquo per creare un momento di intrattenimento originale e coinvolgente. L’evento si svolge sabato 28 febbraio alle 17 e promette di sorprendere il pubblico presente.

Sabato 28 febbraio (ore 17.30) lo spettacolo "Nicola & Isotta Family Show – Zitto quando parli" Un progetto nato dal desiderio di una bambina e divenuto realtà. Il teatro Secci di Terni ospiterà lo spettacolo "Nicola & Isotta Family Show – Zitto quando parli", a cura del ventriloquo e performer Nicola Pesaresi (sabato 28 febbraio ore 17.30). A organizzare l'evento sono stati Luca Bazzucchi e Amelia Milardi, che hanno unito le forze. Alla redazione di www.ternitoday.it il titolare della Biglietteria Terni Centro, Luca Bazzucchi, spiega: "Se devo essere sincero, il merito è di mia figlia. Ha cinque anni e mezzo ed è stata lei a scoprire Nicola Pesaresi sui social.