Una giovane donna di 20 anni è stata rinviata a giudizio dopo aver subito una violenza. La ragazza aveva litigato con il compagno e, per calmarsi, era uscita di casa per una passeggiata. Mentre camminava in un'area isolata, è stata trascinata dietro un cespuglio e violentata da due uomini. La vicenda ha scosso la comunità e ora si attende che la giustizia faccia il suo corso.

Aveva litigato con il compagno, e per questo aveva deciso di uscire un po’ di casa, per farsi una passeggiata e placare un po’ il suo animo dopo la lite. Non sapendo, però, di andare incontro al più vile dei crimini: una violenza sessuale, perpetrata ai suoi danni da due uomini, che l’avrebbero afferrata, trascinata dietro un cespuglio, immobilizzata e costretta a subire rapporti sessuali. Un episodio terribile, quello avvenuto nell’estate di due anni fa in una zona alla periferia della Spezia, che è approdata in Tribunale, con uno dei presunti responsabili di quella violenza, un 22enne marocchino residente in Val di Magra e assistito dall’avvocato Valerio Pisani, imputato di violenza sessuale e lesioni, che ieri stato rinviato a giudizio dal gup Marinella Acerbi, alla luce del quadro probatorio raccolto dalla pm Alessandra Conforti e sostenuto anche dai legali della donna, Luigi Fornaciari Chittoni e Cesare Bruzzi Alieti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ventenne rinviato a giudizio. Trascinata dietro un cespuglio e violentata da due uomini

