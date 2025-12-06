Si nasconde dietro a un cespuglio e violenta una donna che stava correndo | la tragedia a Cesena

Venerdì mattina nel Cesenate, lungo il sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli, una donna è stata violentata: è stata aggredita da un uomo che si era nascosto dietro a un cespuglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

