Si nasconde dietro a un cespuglio e violenta una donna che stava correndo | la tragedia a Cesena

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina nel Cesenate, lungo il sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli, una donna è stata violentata: è stata aggredita da un uomo che si era nascosto dietro a un cespuglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

