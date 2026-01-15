Femminicidio Papadia davanti al giudice il marito accusato di omicidio
Il prossimo 10 febbraio si terrà l’udienza preliminare davanti al giudice per Nicola Gianluca Romita, accusato dell’omicidio della moglie Laura Papadia. L’udienza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario, che mira a chiarire le responsabilità e a garantire il rispetto del diritto alla verità. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, sottolineando l’importanza di un percorso giudiziario trasparente e rigoroso.
Fissata al 10 febbraio l’udienza preliminare a carico di Nicola Gianluca Romita per l’omicidio della moglie Laura Papadia. L’uomo, difeso dagli avvocati Luca Maori e Luca Valigi, deve rispondere di omicidio volontario aggravato dal legame coniugale, non premeditato. Nella ricostruzione accusatoria, infatti, l’omicidio della 36enne sarebbe avvenuto al culmine di una lite in camera da letto, tramite strangolamento. L’omicidio è avvenuto nelle prime ore del 26 marzo 2025, nella camera da letto dell’abitazione coniugale in via Porta Fuga, a Spoleto, viene trovato il corpo di Laura Papadia, vice direttrice di un supermercato di Spoleto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Femminicidio Papadia, la Procura di Spoleto chiude le indagini: omicidio volontario, ma non premeditato
Leggi anche: Imperia, cade dal balcone per sfuggire al marito. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio”
Femminicidio di Spoleto, la procura: "Processate il marito di Laura Papadia" - Contestato l'omicidio volontario ma non la premeditazione ... rainews.it
Femminicidio Papadia a Spoleto: la Procura chiede il rinvio a giudizio di Romita - di Chiara Fabrizi La Procura di Spoleto ha chiesto il rinvio a giudizio per Nicola Gianluca Romita, il 48enne che lo scorso 26 marzo ha ucciso la moglie Laura Papadia, 36 anni, nell’appartamento in cu ... umbria24.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.