Tentano la truffa del finto carabiniere | denunciati due ragazzi

Due giovani dell’hinterland napoletano sono stati denunciati dai carabinieri di Laviano per aver tentato di truffare un anziano di Santomenna, fingendosi carabinieri. L’intervento delle forze dell’ordine, avvisate dalla polizia locale, ha permesso di interrompere l’episodio prima che si concretizzasse. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione contro le truffe ai danni delle persone più vulnerabili.

I carabinieri di Laviano allertati dalla polizia locale di Santomenna hanno denunciato due ragazzi, residenti nell’hinterland napoletano, accusati di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano di Santomenna. Il fattoI due avrebbero messo in atto la truffa del “finto carabiniere”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

