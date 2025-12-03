Sale sul bus senza biglietto scappa ai controllori e poi aggredisce i poliziotti

Una 28enne originaria della Costa d'Avorio, intorno alle 14.50 di maetedì, è stata arrestata dalla polizia di Stato di Verona dopo aver aggredito gli agenti e danneggiato un veicolo di servizio. La donna sarebbe salita su un autobus pubblico e, quando i controllori le hanno chiesto di esibire il. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sale sul bus senza biglietto, scappa ai controllori e poi aggredisce i poliziotti

