Tennis tavolo ottimo avvio di campionato per i giovani del GS CSI Morbegno
Brillante avvio di stagione per il GS CSI Morbegno nella prima prova del Campionato territoriale di tennis tavolo del CSI Lecco, disputata domenica 30 novembre a Lecco e organizzata dal TT Valmadrera. La gara, valida come 20° Trofeo Timbrificio Bonacina, ha visto la partecipazione di 131 pongisti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
