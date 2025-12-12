matteo berrettini si allena a dubai con una giovane promessa del tennis italiano

Matteo Berrettini si trova a Dubai per un intenso allenamento, condividendo il suo percorso con una giovane promessa del tennis italiano. L'obiettivo è prepararsi al meglio per la ripresa della stagione, affinando le proprie energie e tecniche in vista dei prossimi impegni professionali.

La condivisione di un percorso. Matteo Berrettini è a Dubai per allenarsi e prepararsi al meglio in vista della ripresa della stagione. Il tennista romano, festeggiata la conquista della terza Coppa Davis consecutiva a Bologna di cui è stato uno degli artefici, vuol essere protagonista anche nel massimo circuito internazionale del tennis. Un obiettivo che non può prescindere da una buona condizione fisica e dalla costanza di rendimento partita dopo partita. Il target di Matteo sarà questo e alle alte temperature della capitale degli Emirati Arabi Uniti il classe ’96 del Bel Paese vuol spingere per dimostrare di essere ancora all’altezza dei migliori. Oasport.it

Berrettini si allena con Sinner e torna a sorridere: "Passo dopo passo insieme al migliore" - Una foto con un sorriso grande così, Matteo Berrettini e Jannik Sinner insieme sui campi di allenamento di Montecarlo. gazzetta.it

