matteo berrettini si allena a dubai con una giovane promessa del tennis italiano

Matteo Berrettini si trova a Dubai per un intenso allenamento, condividendo il suo percorso con una giovane promessa del tennis italiano. L'obiettivo è prepararsi al meglio per la ripresa della stagione, affinando le proprie energie e tecniche in vista dei prossimi impegni professionali.

La condivisione di un percorso. Matteo Berrettini è a Dubai per allenarsi e prepararsi al meglio in vista della ripresa della stagione. Il tennista romano, festeggiata la conquista della terza Coppa Davis consecutiva a Bologna di cui è stato uno degli artefici, vuol essere protagonista anche nel massimo circuito internazionale del tennis. Un obiettivo che non può prescindere da una buona condizione fisica e dalla costanza di rendimento partita dopo partita. Il target di Matteo sarà questo e alle alte temperature della capitale degli Emirati Arabi Uniti il classe ’96 del Bel Paese vuol spingere per dimostrare di essere ancora all’altezza dei migliori. Oasport.it

