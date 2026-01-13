Matteo Berrettini si prepara all’Australian Open 2026 come un nuovo punto di partenza, con l’obiettivo di ritrovare salute e continuità. Dopo due stagioni decisive, il tennista romano punta a riprendere il suo cammino nel circuito internazionale, rafforzando le basi per tornare a competere ai massimi livelli e a sognare nuovi successi. Il percorso verso il grande torneo australiano rappresenta un’opportunità di crescita e di rilancio.

Il 2024 ed il 2025 si sono chiusi allo stesso modo per Matteo Berrettini, con il tennista romano in festa per il trionfo da protagonista con l’Italia in Coppa Davis. Il primo trionfo sembrava poter essere il capitolo iniziale della rinascita dell’ex numero sei del mondo ed invece anche nell’anno passato gli infortuni hanno tormentato Berrettini, che non è mai riuscito a trovare continuità e soprattutto tornare al livello che gli compete davvero. Eppure ancora una volta è arrivata la Coppa Davis e come per magia ecco finalmente un Berrettini tirato a lucido e super competitivo. Da numero due della squadra azzurra, Matteo è stato perfetto e non ha sbagliato nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini e l’Australian Open 2026 come un nuovo inizio. Salute e continuità le chiavi per tornare a sognare

Berrettini, ottima la prima uscita aspettando gli Australian Open: vittoria netta al Kooyong - Il romano mette in mostra tutto il suo repertorio nella prima uscita del 2026 mandando segnali incoraggianti in vista del primo slam ... tuttosport.com