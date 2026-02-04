Winter Cup di tennis Basilone al debutto con la nazionale under 14 contro la Croazia

Oggi parte ufficialmente il cammino di Nicolas Lyam Basilone con la nazionale italiana under 14 di tennis. Il giovane bibionese fa il suo debutto nel torneo contro la Croazia, un primo passo importante per la sua carriera. Basilone scende in campo con determinazione, pronto a dimostrare tutto il suo talento.

Inizia oggi il percorso del giovane bibionese Nicolas Lyam Basilone con la nazionale italiana under 14 di tennis. Ad Altamura dal 4 al 6 febbraio c’è la Dunlop Winter Cup organizzata dalla Tennis Europe. L’Italia è inserita con le seguenti nazionali: Austria, Croazia, Finlandia, Polonia, Slovenia, Svezia e Svizzera. Oggi nel pomeriggio c’è il confronto con la Croazia. Del team, oltre a Basilone numero 38 del ranking mondiale, ci sono Giovanni Di Leva (n. 52) e Tommaso Pantò (n. 88). I croati schierano Luka Mitrovic (n. 47), Leon Motusic (n. 48) e Joakim Bobanovic (n. 177). Le altre gare odierne: Svizzera-Svezia, Finlandia-Polonia eSlovenia-Austria.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Zeno Roveri, tennista del Tennis Giotto, è stato convocato dalla nazionale italiana Under16 per partecipare alla Tennis Europe Winter Cup.

Da oggi e fino a venerdì, il Cere ospita la fase eliminatoria della Tennis Europe Winter Cup Under 16.

