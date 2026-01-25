Una forte tempesta di ghiaccio sta interessando il nord-est degli Stati Uniti, tra cui New York, provocando nevicate abbondanti e temperature molto basse. Le condizioni meteorologiche estreme stanno creando disagi e richiedono attenzione per la sicurezza e le precauzioni necessarie. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità monitorano l’evolversi degli eventi atmosferici.

New York, la tempesta di neve ricopre le stradeA New York, durante la notte tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre, si è verificata una significativa nevicata che ha ricoperto le strade della città con circa 10 centimetri di neve.

La super tempesta investe New York, neve record e incubo ghiaccio(Adnkronos) – La super tempesta di ghiaccio si abbatte sul nord-est degli Stati Uniti, compresa New York, con neve e temperature polari. La ‘monster storm’ ha fatto scattare l’emergenza in una dozzina ... pianetagenoa1893.net

Meteo: Spettacolare tempesta di Sabbia investe la città di Phoenix, in Arizona; il VideoArizona, Stati Uniti d'America. Un'imponente tempesta di sabbia ha attraversato l'area metropolitana di Phoenix, Lunedì 25 agosto. Le tempeste hanno lasciato migliaia di persone senza elettricità e ... ilmeteo.it

La super tempesta d'inverno si abbatte sugli Stati Uniti. Nel weekend, secondo le previsioni meteo, una straordinaria ondata di maltempo - con crollo delle temperature e bufere di neve - investirà gran parte del paese. I modelli delineano una 'monste - facebook.com facebook

#Maltempo, super tempesta d’inverno sugli #USA: il post provocatorio di #Trump x.com