Tempesta di neve a New York record storico dal 1963 | oltre 40 milioni di persone in allerta

Una tempesta di neve ha investito New York, provocando il peggior accumulo di neve dal 1963 e mettendo in allerta oltre 40 milioni di persone nella regione. La perturbazione ha bloccato le strade principali e costretto molte scuole a chiudere. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare gli spostamenti non essenziali. Le previsioni indicano che la neve continuerà a cadere nelle prossime ore, creando disagi diffusi.

(Adnkronos) – New York sepolta dalla neve a causa della tempesta invernale che sta colpendo il nordest degli Stati Uniti, una delle peggiori degli ultimi 150 anni. A Islip, nello Stato di New York, sono caduti più di 74 centimetri di neve, il dato più alto dal 1963 secondo il National Weather Service.