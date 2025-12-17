Rubano una borsa al bar della stazione | immortalati dalle telecamere

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Latina Scalo con l’accusa di aver rubato una borsa al bar della stazione, dopo essere state immortalate dalle telecamere. L’indagine ha anche portato alla scoperta di reati di ricettazione e utilizzo indebito di bancomat, coinvolgendo un uomo di 30 anni e una ragazza di 21 anni.

© Latinatoday.it - Rubano una borsa al bar della stazione: immortalati dalle telecamere Ricettazione e indebito utilizzo di bancomat. Con queste accuse un uomo di 30 anni e una ragazza di 21 sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Latina Scalo, ritenuti responsabili di aver rubato la borsa a una giovane di Cisterna. La vittima è una dipendente del bar della stazione.

