La quarta stagione di Ted Lasso arriverà su Apple TV a breve. Lo streamer ha annunciato ufficialmente la data di uscita, accompagnandola con nuove immagini e alcuni dettagli sulla trama. Jason Sudeikis e la squadra dell’AFC Richmond sono pronti a tornare in tv, e i fan non vedono l’ora di rivederli in azione.

Lo streamer ha appena confermato la finestra d'uscita della quarta stagione della serie con Jason Sudekis, pubblicando nuove immagini e anticipando dei dettagli sulla trama Jason Sudeikis e l'AFC Richmond sono pronti a tornare. Apple TV ha annunciato che la quarta stagione di Ted Lasso debutterà a livello mondiale quest'estate, condividendo anche nuove immagini e dettagli sulla trama. Attualmente in produzione, lo show vedrà il ritorno di Sudeikis, che è anche produttore esecutivo, oltre a Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Tra i nuovi interpreti figurano Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ted Lasso 4, ora sappiamo quando usciranno i nuovi episodi su Apple TV

