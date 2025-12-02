Lavoro occupazione in Italia ai massimi storici | tasso al 62,7% a ottobre secondo l’Istat
L’Italia raggiunge un nuovo traguardo nel mercato del lavoro. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istat, a ottobre il tasso di occupazione è salito al 62,7%, il valore più alto mai registrato da quando esistono le rilevazioni statistiche. Il numero complessivo degli occupati tocca quota 24 milioni e 208mila, con un incremento di 75mila unità rispetto al mese precedente (+0,3%) e un aumento annuo di 224mila lavoratori. Il quadro è rafforzato dalla diminuzione del tasso di disoccupazione, che scende al 6% (-0,2 punti percentuali). In netto miglioramento anche il dato relativo ai giovani, con la disoccupazione under 25 che cala al 19,8% (-1,9%). 🔗 Leggi su Lapresse.it
