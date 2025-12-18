ISTAT censimento 2024 | nascite al minimo storico con 369.944 nati e fecondità a 1,18 figli per donna giovani e famiglie in calo demografico preoccupante

Zazoom 18 dic 2025

L’ISTAT ha pubblicato i dati del censimento 2024, evidenziando un calo demografico preoccupante: nascite al minimo storico con 369.944 nuovi nati e una fecondità di 1,18 figli per donna. I giovani e le famiglie diminuiscono, segno di un trend che rischia di compromettere il futuro del paese e di richiedere interventi urgenti.

L'ISTAT ha diffuso il 18 dicembre i dati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno 2024. Il rapporto documenta un calo delle nascite che raggiunge livelli mai registrati nella storia demografica italiana e un progressivo invecchiamento della struttura per età. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

