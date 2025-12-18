ISTAT censimento 2024 | nascite al minimo storico con 369.944 nati e fecondità a 1,18 figli per donna giovani e famiglie in calo demografico preoccupante

L’ISTAT ha pubblicato i dati del censimento 2024, evidenziando un calo demografico preoccupante: nascite al minimo storico con 369.944 nuovi nati e una fecondità di 1,18 figli per donna. I giovani e le famiglie diminuiscono, segno di un trend che rischia di compromettere il futuro del paese e di richiedere interventi urgenti.

