Bimbo di 3 anni morto dopo un ricovero di 10 mesi a Tormina | indagati i medici dell'ospedale

La morte di un bambino di 3 anni, avvenuta dopo un ricovero di dieci mesi all’ospedale San Vincenzo di Taormina, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei medici che hanno curato il piccolo. La causa del decesso sembra essere legata alle complicazioni di una malattia rara. La famiglia, sconvolta, ha chiesto chiarimenti sulle cure ricevute durante tutto il periodo di degenza. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

