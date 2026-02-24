Tania l’ex manager che ha cambiato vita per aiutare le donne

Tania, ex manager con oltre trent'anni di esperienza, ha deciso di cambiare vita per aiutare le donne. La sua scelta nasce dal desiderio di lasciare il ruolo di executive e la stabilità economica, dopo aver gestito team di oltre 120 persone a livello internazionale. Ora si dedica a studiare psicologia e a formarsi come coach professionale. La sua nuova strada si concentra sul supporto alle donne che affrontano sfide nel mondo del lavoro.

A 55 anni, dopo un’esperienza ultratrentennale in aziende internazionali, ha lasciato la sicurezza della dirigenza e il suo ruolo di executive manager (e anche una sicurezza economica, visto che guidava team di più di 120 persone nel mondo) per un sogno accarezzato da anni: prendere una seconda laurea, stavolta in psicologia, e perfezionarsi come professional coach per dedicarsi alle donne lavoratrici. Un salto nel buio in una fase della vita i cui in tanti contano gli anni per la pensione. Ma lei, Tania Campanelli (foto), spiega: "Era tempo di ‘ridare indietro’ quanto ricevuto dalla vita. Di mettere a disposizione di altre donne la mia esperienza lavorativa in un mondo prettamente maschile, le prove che come manager donna ho dovuto superare, i sensi di colpa come madre e compagna lavoratrice che non ha rinunciato alla carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Italia del calcio ha fatto la fine della Fiat, non ha capito che il mercato è cambiato: è un business, urgono managerL’Italia del calcio sta attraversando una fase di cambiamento, simile a quella vissuta dalla Fiat.

Lorenzo, il collega che ha rischiato tutto per salvarmi: un gesto che ha cambiato per sempre la mia vita.Lunedì 2 febbraio 2026, a Padova, Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di 29 anni, ha raccontato per la prima volta un episodio che gli ha cambiato la vita.

Barrendera HUÉRFANA salva la vida de un MILLONARIO