Tamponamento tra 3 auto lungo la SS18 | traffico in tilt

Paura, questa sera, lungo la Strada Statale 18, tra Capaccio Paestum ed Eboli, dove si è verificato un tamponamento tra tre automobili per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente e gestire la circolazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

