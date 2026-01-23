Tragico schianto sulla Cassia fra due auto | 17enne viene sbalzato dall'auto e muore sul colpo

Un incidente sulla via Cassia ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di una donna. Due auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio di ieri, provocando un bilancio grave e spostando l'attenzione sulla sicurezza stradale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Incidente mortale sulla via Cassia, nel tardo pomeriggio di ieri: due automobili si sono scontrate. Morto un giovane di 17 anni, ferita gravemente una donna.

