Moto tampona un' auto a tutta velocità | così Massimo Piotti è morto sul colpo

Massimo Piotti ha perso la vita in un incidente sulla Strada provinciale 668, dopo aver tamponato un’auto a tutta velocità. La collisione si è verificata nel cuore della notte, su un tratto rettilineo dove i veicoli viaggiano spesso a velocità elevata. L’impatto ha causato danni così gravi da risultare fatale per Piotti, che viaggiava a bordo di una moto. La scena ha attirato numerosi passanti e le forze dell’ordine sono intervenute subito.

Il 57enne di Ghedi ha tamponato un’auto ferma per far passare un trasporto eccezionale. Impatto violentissimo, inutili i soccorsi Un impatto devastante, avvenuto nel cuore della notte lungo un tratto rettilineo della Strada provinciale 668, è costato la vita a Massimo Piotti, 57 anni, residente a Ghedi. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un’auto che si trovava sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto lunedì intorno alle 22.30 nel territorio di Manerbio, in direzione Leno. Secondo le prime informazioni raccolte dalla Stradale, l’auto coinvolta potrebbe essersi fermata per consentire il transito di un mezzo pesante con trasporto eccezionale che procedeva sulla corsia opposta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tampona un tir al casello, l'auto rimane schiacciata: ragazzo di 22 anni morto sul colpoUn incidente stradale si è verificato tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre presso il casello di Bruere, nel Torinese.

Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomoUn grave incidente ha sconvolto il raccordo anulare di Roma, dove un'auto e una moto si sono scontrate.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Incidente a Monza, moto finisce contro un albero e si spezza; Gianluca Callegaro morto a 27 anni: lo schianto a folle velocità con la moto contro un'auto; Tampona un'auto e poi scappa, viene ritrovato e denunciato grazie alle telecamere di sorveglianza; Cesenatico, tampona un’auto e scappa ma viene rintracciato.

In moto tampona un’auto. Giovane in ospedaleUn ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Civitanova per accertamenti, in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina verso... Un ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Civitanova ... ilrestodelcarlino.it

Moto tampona un'auto e fugge: i vigili rintracciano il centauro con le telecamere di videosorveglianza e lo multano insieme al compagno di scorribandeVILLAVERLA (VICENZA) - Un 27enne alla guida della sua auto è stato tamponato violentemente da una moto - a Villaverla, in provincia di Vicenza - che, dopo l'urto non si è fermata a sincerarsi delle ... ilgazzettino.it

Schianto mortale a Manerbio: addio a Massimo Piotti x.com

Viaggio in Vespa 50cc lungo le antiche vie, alla scoperta di grandi e piccoli tesori nascosti. Giovedì 29 gennaio, l’Università del Melo ospiterà il Presidente del Museo degli STUDI PATRI di Gallarate, Avv. Massimo Palazzi, - facebook.com facebook