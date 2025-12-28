Perù scossa di terremoto di magnitudo 6 | si teme lo sciame sismico

Un terremoto di magnitudo 6 è stato rilevato al largo di Chimbote, nel Perù, con epicentro nell’Oceano Pacifico. Al momento, non sono stati segnalati feriti o danni significativi e il rischio tsunami è stato escluso. Si teme ora un possibile sciame sismico in zona, ma le autorità monitorano attentamente la situazione.

L'Epicentro è stato localizzato nell'Oceano Pacifico, a ovest di Chimbote. Nessun ferito o danno segnalato ed è stato escluso il rischio tsunami. Terremoto di magnitudo 6 nel nord del Perù nessuna vittima segnalata. Perù, terremoto di magnitudo 6. Il momento del sisma - L'epicentro del sisma è stato localizzato a 67 chilometri a ovest della città portuale di Chimbote, a 52 chilometri di profondità.

Perù, terremoto di magnitudo 6 nella città portuale di Chimbote - Un terremoto di magnitudo 6 è stato avvertito in diverse città del nord del Perù alle 3. ilsole24ore.com

Perù: terremoto di magnitudo 6 nel nord del Paese - Una scossa di terremoto di magnitudo 6 ha interessato il nord del Perù, venendo avvertita in numerose città della regione ... interris.it

