Taekwondo | 105esima medaglia per il Grand Master Cosimo Spinelli

Il Grand Master Cosimo Spinelli ha conquistato la sua 105esima medaglia grazie alla vittoria ai campionati interregionali di Taekwondo e Parataekwondo. La gara si è svolta domenica 22 febbraio al Palaflorio di Bari, attirando numerosi atleti e appassionati. Spinelli, cintura nera 9° Dan e massimo grado della Puglia, ha dominato nella categoria Forme, rafforzando la sua posizione tra i più esperti del settore. La vittoria si aggiunge a una lunga serie di successi nel suo percorso sportivo.

L'atleta brindisino conquista l'oro nelle forme al Palaflorio di Bari. Standing ovation per il veterano Nono Dan che continua a dominare la sua categoria con il 25esimo titolo interregionale BRINDISI - Il Grand Master Cosimo Spinelli, cintura nera 9° Dan e detentore del grado più alto della Puglia, ha conquistato, domenica 22 febbraio, la medaglia d'oro ai campionati interregionali di Taekwondo e Parataekwondo categoria Forme, disputati al Palaflorio di Bari. Con un'esibizione tecnicamente perfetta nelle forme "Sipjin e Hansoo", Spinelli ha dominato la categoria Grand Master, laureandosi per la venticinquesima volta campione interregionale in una carriera che continua a collezionare successi straordinari.