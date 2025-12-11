Malak El Koudri domina l' European Grand Prix Final 2025 di Taekwondo

Malak El Koudri si è aggiudicata con una prestazione eccezionale l'European Grand Prix Final 2025 di Taekwondo a Sarajevo. La giovane atleta dell'Accademia Taekwondo Modena, sotto la guida del Maestro Andrea Rocciola, ha brillato tra i migliori 16 club europei, confermando il suo talento e la sua crescita nel panorama internazionale.

