Taekwondo il calendario degli appuntamenti internazionali per l’Italia | Europei e Roma Grand Prix ma non solo

Il 2026 segna un nuovo capitolo per il taekwondo italiano, con importanti appuntamenti internazionali come gli Europei e il Roma Grand Prix. Quest’anno rappresenta anche l’inizio del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, aprendo una fase di competizioni e preparazione che coinvolge atleti e appassionati. Un calendario ricco di eventi che evidenzia l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo europeo e internazionale.

Il 2026 è iniziato da un paio di settimane, eppure è già in rampa di lancio, soprattutto per uno sport come il taekwondo che da quest’anno vivrà anche l’inizio del processo di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, il clou del quadriennio che è partito dopo Parigi 2024. L’annata si preannuncia densa di appuntamenti: eventi ai quali la nazionale italiana non vuole mancare, per confermare e accrescere il proprio status a livello continentale e planetario. Oltre a partecipazioni che verranno confermate via via durante l’anno, ecco quali saranno le manifestazioni a cui l’Italia del taekwondo sarà certamente presente: 12–14 Maggio — Campionati Europei a Monaco di Baviera (Germania) 4–7 Giugno — Roma World Taekwondo Grand Prix (Roma, Italia) 22–23 Agosto — Giochi del Mediterraneo, Taranto (Taranto, Italia) 4–7 Settembre — Muju World Taekwondo Grand Prix (Corea del Sud) 3–5 Dicembre — Astana World Taekwondo Grand Prix Final (Kazakistan) Il primo focus sarà quindi quello degli Europei in Baviera, per poi proseguire con il doppio importantissimo appuntamento casalingo tra il Roma Grand Prix, primo step che mette in palio punti per la qualificazione olimpica, e i Giochi del Mediterraneo, che torneranno a tenersi in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

