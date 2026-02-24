Svolta nelle indagini sulla sparatoria a Zola Predosa | arrestato bolognese di 39 anni

Un uomo di 39 anni di Bologna è stato fermato dopo una sparatoria a Zola Predosa, causata da un conflitto tra due persone. Durante le indagini, gli agenti hanno trovato armi non denunciate e oggetti di provenienza sospetta in casa dell’uomo. La polizia ha eseguito un'operazione tempestiva per recuperare le armi e chiarire i fatti. La vicenda si è conclusa con il suo arresto e il sequestro di alcune armi illegali.

© Ilrestodelcarlino.it - Svolta nelle indagini sulla sparatoria a Zola Predosa: arrestato bolognese di 39 anni

Zola Predosa (Bologna) – Sparatoria a Zola Predosa: arrestato un 39enne bolognese per detenzione abusiva di armi e ricettazione. La svolta nelle indagini su quanto accaduto ieri sera nelle campagne a est del comune, in cui un 33enne pregiudicato è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco all’addome, è arrivata grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo Investigativo insieme con i colleghi della Compagnia di Casalecchio di Reno. La ricostruzione della dinamica. Dopo la sparatoria, i militari hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto: intorno alle 22.30, il 33enne pregiudicato è stato raggiunto dai colpi in strada, all’esterno della sua abitazione indipendente, da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sparatoria al campo nomadi di Zola Predosa (Bologna): giovane ferito alle gambeUna sparatoria al campo nomadi di Zola Predosa si è verificata a causa di un conflitto tra due uomini, che si sono affrontati con le armi. Zola Predosa: studentessa intossicata da spray al peperoncino a scuola, indagini in corso per una bravata.Una studentessa della scuola media Francesco Francia a Zola Predosa è stata intossicata da spray al peperoncino spruzzato in un bagno. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sparatoria a Pace del Mela, svolta nelle indagini: arrestati padre e figlio, ferito un 40enne; Donna decapitata a Scandicci, fermo per l'uomo sospettato: tracce di sangue sui vestiti; Ucciso 30 anni fa a Reggio Calabria, svolta nelle indagini di un ‘cold case’; Non è un film americano. E’ Rogoredo. Svolta nelle indagini sul pusher ucciso. Garlasco, svolta attesa nelle indagini e scenari sulla possibile conclusioneIndagini su Garlasco, tra Stasi condannato e Sempio indagato: cosa cambia ora A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco ... assodigitale.it Svolta nell'omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo, nessun impronta sull'arma e mistero sullo sparo rimbalzatoI risultati di due esami, sulle impronte della pistola e sul proiettile, hanno complicato le indagini sul caso di Rogoredo e della morte di Mansouri ... virgilio.it Spari e sangue a Zola Predosa: ferito un uomo x.com Proloco Zola Predosa | Zola Predosa - facebook.com facebook