svizzera congelati 752 milioni di euro riconducibili a maduro

La Svizzera ha congelato 687 milioni di franchi svizzeri, pari a 752,41 milioni di euro, in attivi riconducibili all’ex presidente de facto venezuelano Nicolás Maduro e al suo entourage. La misura, adottata dal Consiglio federale svizzero, punta a prevenire la fuga di fondi sospetti dopo l’arresto di Maduro, avvenuto lo scorso 3 gennaio, e il suo trasferimento negli Stati Uniti, dove deve rispondere di accuse di narcotraffico e corruzione. Il ministero degli Esteri elvetico ha precisato che i beni, segnalati dagli intermediari finanziari all’Ufficio per la comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, resteranno congelati fino al completamento delle indagini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

