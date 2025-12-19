Controlli in dogana ai confini con la Svizzera | nel 2025 oltre 2 milioni di euro trasportati illegalmente

Nel 2025, le autorità doganali hanno intensificato i controlli ai confini con la Svizzera, sequestrando oltre 6 milioni di euro e intercettando più di 2 milioni di euro trasportati illegalmente. Sono stati inoltre sequestrati oggetti preziosi e orologi contraffatti, evidenziando un aumento delle attività illecite e la crescente sfida di contrastare il traffico di beni illeciti alle frontiere.

© Novaratoday.it - Controlli in dogana ai confini con la Svizzera: nel 2025 oltre 2 milioni di euro trasportati illegalmente Oltre 6 milioni di euro intercettati, di cui 2 milioni e 250mila trasportati illegalmente, e oggetti preziosi e orologi contraffatti sequestrati. É il bilancio dei controlli doganali effettuati nel 2025 ai valichi al confine con la Svizzera nel territorio del Vco.In particolare, i militari della.

