Questa mattina a Milano, un appassionato ha raccontato come sia riuscito a ottenere il suo biglietto per le Olimpiadi del 2026. Ha spiegato di aver comprato il biglietto alle otto e di aver atteso quattro ore prima di avere la certezza di avercela fatta. La febbre per le Olimpiadi cresce di giorno in giorno, tra collezionisti di spillette e svelamenti di luoghi segreti.

Milano, 11 febbraio 2026 – “Ho preso il biglietto alle 8. Poi ho atteso 4 ore ma sapevo già di avercela fatta». Ad avere in omaggio una delle gettonatissime spille ufficiali Milano Cortina 2026 dedicate ai quartieri di Milano, s’intende. Corsa ai punti di distribuzione. “Pins“ realizzate da YesMilano, il brand ufficiale di promozione turistica della città, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026. A parlare è uno dei cittadini che ieri si sono presentati di buon ora a Brera per accaparrarsi la spilletta del giorno. Ogni volta si formano code infinite per gadget a numero limitato. La corsa scatta al mattino, non appena – alle 8 – sulla pagina Instagram “Visit Milano“ si svelano i p unti di distribuzione dei gadget dedicati a uno specifico quartiere: sempre un luogo culturale e un’edicola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mania delle spillette olimpiche, ogni giorno svelato un luogo segreto: “Pare Hunger Games”

Approfondimenti su Milano 11 Febbraio2026

