Suzuki Across debutta la versione Plug-in Hybrid Più efficiente e hi-tech – FOTO

La casa giapponese ha presentato la nuova versione Plug-in Hybrid della Suzuki Across. La vettura si presenta più efficiente e ricca di tecnologia rispetto al modello precedente. Sono state apportate modifiche che migliorano le prestazioni e l’autonomia, puntando a conquistare chi cerca un’auto ibrida più moderna e sostenibile. La Suzuki Across si mostra pronta a sfidare il mercato con un design rinnovato e funzioni innovative.

Suzuki rinnova la propria proposta nei suv elettrificati con la nuova Across Plug-In Hybrid, un modello che punta a coniugare autonomia in modalità elettrica, versatilità d'impiego e tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione. Il nuovo sistema ibrido plug-in, più compatto ed efficiente, rappresenta il cuore tecnico della vettura e si integra con una dotazione di sicurezza e comfort pensata per un utilizzo quotidiano e per affrontare percorsi a bassa aderenza.

