Violento scontro tra due auto nel centro abitato | tre feriti anche un bambino

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra due veicoli si è verificato nel centro di San Pietro Vernotico, causando tre feriti, tra cui un bambino di sette anni. L’incidente, avvenuto intorno alle 18, ha anche causato danni alle auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i feriti e gestire la situazione.

SAN PIETRO VERNOTICO - È di tre feriti, tra cui un bambino di 7 anni, e due auto danneggiate, il bilancio di un incidente verificatosi attorno alle 18.30 di oggi, lunedì 29 dicembre, all'incrocio tra via Fanin e via Pier Giovanni Rizzo a San Pietro Vernotico. Entrambi i veicoli, un'Alfa Romeo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

violento scontro tra due auto nel centro abitato tre feriti anche un bambino

© Brindisireport.it - Violento scontro tra due auto nel centro abitato: tre feriti, anche un bambino

Leggi anche: Tre feriti sulla Canaletto in un violento scontro frontale fra due auto

Leggi anche: Violento scontro tra due auto in viale Fratti: due feriti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ennesimo incidente stradale sulla circonvallazione di Foggia, violento scontro frontale tra due auto; Valmontone, Violento scontro tra due auto: tre feriti - Foto 1 di 3; Leverano, violento scontro tra due auto ad un incrocio. Anziano di 81 anni muore sul colpo; Scontro tra due auto sulla strada provinciale 60 nel Ragusano: morto un diciannovenne.

violento scontro due autoSchianto tra due auto al bivio per Pralungo e Tollegno - Violento impatto, sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia Schianto tra due auto al bivio per Pralungo e Tollegno ... laprovinciadibiella.it

violento scontro due autoViolento scontro tra due auto: tre feriti - Violento incidente stradale nei pressi del parco giochi MagicLand, a Valmontone. ciociariaoggi.it

violento scontro due autoScontro tra due auto, morto un 19enne - Ferito il guidatore di un’Alfa Romeo Mito, un 22enne, trasportato d’urgenza in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. grandangoloagrigento.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.