Violento scontro tra due auto nel centro abitato | tre feriti anche un bambino

Un incidente tra due veicoli si è verificato nel centro di San Pietro Vernotico, causando tre feriti, tra cui un bambino di sette anni. L’incidente, avvenuto intorno alle 18, ha anche causato danni alle auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i feriti e gestire la situazione.

SAN PIETRO VERNOTICO - È di tre feriti, tra cui un bambino di 7 anni, e due auto danneggiate, il bilancio di un incidente verificatosi attorno alle 18.30 di oggi, lunedì 29 dicembre, all'incrocio tra via Fanin e via Pier Giovanni Rizzo a San Pietro Vernotico. Entrambi i veicoli, un'Alfa Romeo.

