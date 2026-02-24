Superbonus | sanatoria al 10% per salvare 50mila crediti irregolari

Il governo ha deciso di introdurre una sanatoria al 10% per risolvere circa 50.000 crediti irregolari legati al Superbonus, dopo aver analizzato la quantità di crediti contestati. Questa misura mira a evitare sanzioni e recuperi fiscali, offrendo un’opportunità di regolarizzazione agli interessati. La proposta interessa molte imprese edili e cittadini che hanno accumulato crediti non conformi, con l’obiettivo di ridurre le criticità in modo rapido. Restano da definire i dettagli finali della proposta.

Il governo al lavoro per una soluzione ai crediti irregolari del Superbonus. Il governo italiano sta valutando una sanatoria per il Superbonus, che prevede il versamento di una percentuale tra il 5 e il 10% sui crediti irregolari per evitare sanzioni e recuperi da parte delle Entrate. Tra i principali beneficiari di questa misura figurano condomini, banche e imprese, che potrebbero così evitare potenziali controversie fiscali. La proposta arriva in un momento delicato, con il governo che cerca di fare chiarezza su una questione che ha generato non pochi mal di testa, rischiando di vedere migliaia di operazioni finite nel mirino delle Entrate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

