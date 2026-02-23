Governo sblocca 10.000 cantieri | sanatoria per Superbonus e general
Il governo ha deciso di sbloccare oltre 10.000 cantieri bloccati, grazie a una nuova sanatoria per il Superbonus e altri interventi edilizi. La misura mira a risolvere le difficoltà di condomini e imprese coinvolti in pratiche incomplete o sospese. L’annuncio arriva dopo settimane di attese e lamentele da parte di associazioni di settore. La riforma prevede agevolazioni fiscali e semplificazioni per favorire la ripresa dei lavori. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime ore.
Superbonus: il governo corre ai ripari con il salva-condomini per cantieri bloccati Il governo è pronto a varare un provvedimento che potrebbe sbloccare la situazione di oltre 10.000 condomini italiani con i lavori del Superbonus fermi a metà strada. La misura, attesa interverrà sugli interventi non conclusi o contestati, offrendo una soluzione a una crisi che ha creato tensioni tra cittadini, imprese e amministrazioni. Al centro del dibattito ci sono i general contractor, accusati di aver accumulato utili eccessivi e di aver commesso irregolarità nei lavori. Le associazioni di categoria si preparano a una battaglia legale, mentre il governo cerca una soluzione che possa accontentare tutti senza compromettere la stabilità finanziaria del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Ok all’emendamento superbonus: "Così sblocchiamo i cantieri sisma"
Casa, superbonus: "Trovare accordo per far proseguire i cantieri"La questione dei cantieri incompiuti legati al superbonus torna sotto i riflettori.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
6 anni dopo Facebook mi sblocca un ricordo. Era il febbraio 2020 la Regione riconosceva Cingoli ospedale montano di zona disagiata. Un confronto lungo ,appassionato , dove non ci abbiamo pensato un attimo anche nel metterci contro al governo ami - facebook.com facebook