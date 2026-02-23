Governo sblocca 10.000 cantieri | sanatoria per Superbonus e general

Il governo ha deciso di sbloccare oltre 10.000 cantieri bloccati, grazie a una nuova sanatoria per il Superbonus e altri interventi edilizi. La misura mira a risolvere le difficoltà di condomini e imprese coinvolti in pratiche incomplete o sospese. L’annuncio arriva dopo settimane di attese e lamentele da parte di associazioni di settore. La riforma prevede agevolazioni fiscali e semplificazioni per favorire la ripresa dei lavori. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime ore.